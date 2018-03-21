  • 21 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bayırbucak Türkmenleri ve Ankaralı muhtarlar Mehmetçiğe 300 koyun bağışladı

Bayırbucak Türkmenleri ve Ankaralı muhtarlar Mehmetçiğe 300 koyun bağışladı

Ankara'nın Polatlı ilçesinden gelen muhtarlar ile bir grup Bayırbucak Türkmeni de Zeytin Dalı Harekatı'ndaki askerler için kurban bağışı yaptı.

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Bayırbucak Türkmenleri ve Ankaralı muhtarlar Mehmetçiğe 300 koyun bağışladı

Ankara Polatlı'dan gelen muhtarlar, hayırsever vatandaşlardan topladıkları 300 küçükbaş hayvanı Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere ikram edilmek üzere Hassa ilçesine getirerek, Hassa Kaymakamlığı'nın belirlediği komisyon üyelerine teslim etti.

Polatlı Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Köse, Mehmetçiklerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, Mehmetçik Vakfı'na da 150 bin lira bağışta bulunduklarını ifade etti.

Osmaniye'den Hassa'ya gelen bir grup Bayırbucak Türkmeni de beraberindeki 9 küçükbaş hayvanı Mehmetçik'e teslim etmek üzere ilgili komisyona verdi.

Grup adına konuşan Mustafa Mahmut, Türkiye'nin mazlumların her zaman yanında olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Polatlı, mehmetçik, kurban, destek, bayırbucak türkmenleri, ankara
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