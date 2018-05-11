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Bayılan öğrenciyi halk otobüsüyle hastaneye götürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, bayılan öğrenciyi hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bayılan öğrenciyi halk otobüsüyle hastaneye götürdü

Alanya şehir merkezi ve Orman Deposu güzergahı arasında çalışan özel halk otobüsü şoförü Muhterem Şimşek, yolculardan birinin baygınlık geçirdiğini fark etti.

Otobüsü durduran Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedikten sonra öğrenciye müdahale etmeye çalıştı. Şimşek, öğrencinin kendisine gelmemesi üzerine güzergahından çıkarak yönünü hastaneye çevirdi. Öğrenci, otobüsle getirildiği ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüstekilerin bayılan öğrencinin hastaneye yetiştirilmesi için kendisine yardımcı olduğunu, daha önce de arı sokması sonucu fenalaşan kişiyi hastaneye yetiştirdiğini söyledi.

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı, duyarlı davranışından dolayı Şimşek'e teşekkür etti.

Araçtaki güvenlik kamerası görüntülerinde, yolcunun rahatsızlanması, müdahale edilmesi ve otobüsle hastaneye götürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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