  • 22 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

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Bayburtta uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentteki nüfus yoğunluğunu da fırsat bilerek yüklü miktarda uyuşturucu madde nakledecekleri bilgisine ulaştı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bu kişilerin yakalanması için operasyon başlatan ekipler, O.T, H.B.B ve Y.E.G'yi gözaltına aldı.

Kendi aralarında, "Şeker Bayramı geldi", "şeker var mı?", ''şeker getirdim" gibi şifreli konuşmalar yaptıkları belirlenen zanlıların evlerindeki aramalarda, 250 adet uyuşturucu hap, 9 gram skunk esrar maddesi ile 0,69 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: uyuşturucu, operasyon, gözaltı, Bayburt
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