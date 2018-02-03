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Buradasınız : » » Bayburt'ta şehir merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt'ta şehir merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt kent merkezine inen kurt, günlerce süren takibin ardından belediye ekiplerince yakalandı.

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Bayburtta şehir merkezine inen kurt yakalandı

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Benal Akburak, yaptığı açıklamada, Kaleardı Mahallesi sakinlerinin evlerinin çevresinde kurt gördükleri şikayetinde bulunduklarını söyledi.

Şikayet üzerine bölgede 4 gün boyunca araştırma yaptıklarını belirten Akburak, öğle saatlerinde Şehit Osman Yapı Kooperatifleri yakınında tespit ettikleri kurdu uyuşturucu iğneyle bayıltarak yakaladıklarını anlattı.

Akburak, kurdu kafesin içine koyarak belediyeye ait barınağa getirdiklerini kaydederek, herhangi bir yarasının bulunmadığını ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi.

Kurdun gerekli bakımlarının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

AA

Etiketler: Kürt, Bayburt
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