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Bayburt'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Bayburt’ta lise öğrencilerini taşıyan servis aracı ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 15 lise öğrencisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

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Bayburtta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyan Abdulkadir Polat yönetimindeki 69 S 0134 plakalı okul servisi ile karşı yönden gelen Elif Yıldırım'ın kullandığı 55 AEA 29 plakalı otomobil, Şingah Mahallesi Bayburt-Çaykara yolu üzerinde çarpıştı. Kazada, servisteki 15 öğrenci ile otomobil sürücüsü Elif Yıldırım hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu sağlık ekipleri ve polise bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA  

Etiketler: kaza, Bayburt
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