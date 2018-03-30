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Buradasınız : » » Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı

Bayburt'ta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı

Bayburt'ta otomobil ve minibüsün menfez inşaatı için açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Bayburtta iki araç menfez çukuruna düştü: 6 ölü, 3 yaralı

İran plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane karayolunun Aydıntepe yol ayrımı mevkisinde menfez inşaatı için açılan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Kazadan kısa süre sonra Bayburt-Trabzon hattında şehirler arası taşımacılık yapan firmaya ait minibüs de aynı çukura düştü.

AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, menfez çalışması dolayısıyla bir süredir ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: kaza, Bayburt
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