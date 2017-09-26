Bayburt'ta FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle bağlantılı oldukları ve şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, Hatay, İstanbul, Yozgat ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayburt merkezli operasyonda 7 şüpheli adreslerinde gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu belirlenen bir şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.