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Bayburt'ta donan baraj gölü

Bayburt'ta eksilere düşen sıcaklık derecesi nedeniyle Demirözü barajı buz tuttu.

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Bayburtta donan baraj gölü

Yaz aylarında yaklaşık 15 bin hektarlık tarım arazisini sulamak için kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan baraj gölünde, balık kafesleri buz kütlesinin içinde kaldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, tarım ve hayvancılığın Bayburt'ta yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Demirözü Barajı'nın, Bayburt'un önemli ovalarından Demirözü Ovası'nın sulanabilmesi amacıyla yapıldığına işaret eden Karabulut, "Son dönemde balıkçılıkta da su ürünleri yetiştiriciliğinde de önemli gelişmeler oldu. Gelişmelerin temelinde, önemli ayaklarından biri yine Demirözü Barajı." diye konuştu.

Barajdaki kafes balıkçılığı üretiminde yıllık kapasitenin yaklaşık 500 ton olduğunu da belirten Abdulkadir Karabulut, şunları kaydetti:

Balık kafesleri buzun altında kaldı

"Bu anlamda Demirözü Barajı, bölgenin öncelikle sulama olarak bitkisel üretimine, dolayısıyla hayvancılığa çok önemli katkılar sağlayacak. Diğer yandan da olta balıkçılığı, amatör balıkçılık yapılabilecek. Son 2 yıl içerisinde baraj gölüne yaklaşık 200 bin yavru balık bırakıldı. Dolayısıyla su ürünleri yetiştiriciliğinin yanında bölgedeki sosyal yaşantıyı da turizmi de değiştirecek önemli katkılar sağlayacak."

Karabulut, kentte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle baraj gölünün yüzeyinin donduğunu, balık kafeslerinin de buz kütlesinin altında kaldığını ifade ederek, baraj gölünün sadece yüzeyinin donduğu ve bu aylarda yemleme yapılmadığı için balıkların bu durumdan etkilenmediğini de söyledi.

Etiketler: Bayburt, soğuk hava, sıcaklık derecesi, demirözü barajı, buz, balık kafesleri
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