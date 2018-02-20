  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Bayburtlular Kop Dağı'nda şehitler için yürüdü

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında, çok sayıda kişi Kop Dağı'nda 'Şehitlere Saygı Yürüyüşü' gerçekleştirdi.

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Bayburtlular Kop Dağında şehitler için yürüdü

Bayburt Belediyesince Emniyet Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında çok sayıda kişi, Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı sosyal tesisleri mevkisinde toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bin metre yürüyen katılımcılar, Kop Şehitleri Anıtı'na ulaştı. Yürüyüşe bazı vatandaşlar at üstünde eşlik etti.

Kop Şehitleri Anıtı'ndaki tören, askerler tarafından yapılan saygı atışıyla başladı. Askerlerden birinin, atışın ardından baygınlık geçirdiği gözlendi.

Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından konuşma yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, yüzyıl önce Kop Dağları'nda verilen mücadelenin, bütün vatan adına verildiğini söyledi.

 Pehlivan, Kop Dağları'nda verilen mücadele sayesinde kurtuluşun ilk ışıklarının yakıldığını belirterek, "Buradaki savunma sıradan bir savunma değildir. Burada verilen mücadele takdire şayan, tarihin sayfalarına altın harflerle yazılmış bir mücadeledir." dedi.

Bu mücadeleyi veren ecdadı ve şehitleri rahmetle andığını vurgulayan Pehlivan, "Onlara minnet ve şükrün borcumuz var. Biz buralara gelip rahat rahat dolaşabiliyorsak, bu etkinlikleri yapabiliyorsak işte bu cansiperane verilen mücadeleler sayesindedir ve bu mücadeleler bugün de devam etmektedir." diye konuştu.

 Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise yürüyüşe katılım sağlayan tüm Bayburt halkına teşekkür etti.

Kaynak: AA

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