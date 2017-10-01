Bayburt merkezli iki ilde uyuşturucu operasyonu

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve Bayburt'ta askerlik görevlerini yapan şüpheliler H.Ö, M.E.K, S.H. ile E.A ve G.D. tutuklandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.