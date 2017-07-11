Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Bayburt merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı, firari 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kadın il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütte çeşitli görevler üstlenen 12 zanlının yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Adıyaman, Balıkesir ve Gümüşhane'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Bayburt'ta 3, Zonguldak, Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Adıyaman'da birer olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.