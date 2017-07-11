  • 11 TEMMUZ 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.151
  • BIST 103182.64
    ALTIN 141.741
Buradasınız : » » Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bayburt merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 gözaltı

Bayburt merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı, firari 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin kadın il yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütte çeşitli görevler üstlenen 12 zanlının yakalanması için 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bayburt, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Adıyaman, Balıkesir ve Gümüşhane'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, Bayburt'ta 3, Zonguldak, Tekirdağ, İstanbul, Ankara ve Adıyaman'da birer olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Etiketler: FETÖ/PDY operasyonu, Bayburt
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER