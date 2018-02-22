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Bayburt merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

7 ilde gerçekleştirilen Bayburt merkezli FETÖ operasyonunda "sohbet abisi ve ablası" olduğu iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

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Bayburt merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün sağlık yapılanması içerisinde "sohbet abisi ve ablası" oldukları, sohbet programlarını düzenledikleri, bunlara katıldıkları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bayburt, Ankara, Hakkari, İstanbul, İzmir, Tokat ve Zonguldak'ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 4'ü kadın 8 şüpheli yakalandı.

Firari 2 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: gözaltı, FETÖ operasyonu, fetö, Bayburt
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