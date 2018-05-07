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Bayburt merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

11 ilde yürütülen Bayburt merkezli FETÖ operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Bayburt merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin kentteki yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheliye yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bayburt, İstanbul, Ankara, Samsun, Antalya, Trabzon, Bursa, Yozgat, Ordu, Van ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan A.Ş'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler, Bayburt Emniyet Müdürlüğü'ne getirilecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: Bayburt, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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