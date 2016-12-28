Batman'daki FETÖ davasında müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu olan dönemin Batman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tufan Rudarlı hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca Rudarlı hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamenin girişinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, örgütün, elebaşı Fetullah Gülen'in adı ile anıldığı belirtildi.

İddianamede, terör örgütü mensupları ve örgüt sempatizanlarının, kendilerini belirsiz şekilde "hizmet hareketi", "camia" ve nadiren de "cemaat" olarak isimlendirdiği, bu yöntemle örgütün amacını gizlediği, masum gösterilmesine yönelik bir algı çalışması yaptığı vurgulandı.

Örgütün kurucusu ve elebaşı Fetullah Gülen'in, üyeleri tarafından "kainat imamı", "kutsal insan", "büyük efendi", "metafizik alemle ve öbür tarafla istişare etme özelliği olan", "Mehdi", "Mesih", "kutsal kişi", "muhterem", "hoca efendi" sıfatlarıyla ifade edildiği belirtilen iddianamede, örgüt elebaşısının verdiği kararı sorgulama anlamına gelecek her düşünce, eylem veya tavrın kuvvetle ezildiği, Gülen'in ve ona bağlı diğer yöneticilerin tüm talimatlarının, aklın da ötesinde bir kutsiyet kazandırılarak uygulandığına dikkat çekildi.

Örgütün siyasi ve askeri casusluk yapması

FETÖ'nün işlediği suçlardan ve en önemli faaliyetlerinden birinin de siyasi ve askeri casusluk olduğu belirtilen iddianamede, örgütün dış ülkelere yaranmak, yabancı ülkelerden destek sağlamak, onların nezdinde vazgeçilmez bir güç ve yer edinebilmek için Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devleti yöneten siyasal iktidara karşı casusluk suçlarını örgütlü şekilde birden çok kez işlediği aktarıldı.

Personeline "askere karşılık vermeyin" talimatı

Ülke çapında darbe girişiminin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer devlet büyüklerinin çağrıları üzerine ülkenin dört bir tarafında halkın harekete geçtiğine dikkat çekilen iddianamede, şunlara yer verildi:

"Yasal mevzuatı gereği bu tarz saldırıları bertaraf etmekle yükümlü bulunan şüphelinin (Tufan Rudarlı) 'Burada ne arıyorsunuz? Asker çok ciddi, itiraz edeni vuruyormuş, bombalıyormuş, şubeye geri dönün, ortalık karışırsa karşılık vermeyin' şeklinde görevli polis memurlarına talimat vermiş olmasının terör örgütü adına ByLock programında belirtilen şekilde yapılan çağrılara uyarak hareket ettiği, örgüt çağrısında belirtildiği gibi direnenlerin direncini kırmak için telkinde bulunarak, direnen kamu görevlilerinin terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda direncini kırdığı anlaşılmıştır."

İddianamede, Rudarlı hakkında "Almış olduğu taltif sayısının yüksek olduğu değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

İddianamede, Tufan Rudarlı hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.