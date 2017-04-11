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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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Batmanda uyuşturucu operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki Narkotim ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, kamuya açık parklar, metruk binalar, okul ve internet kafe çevrelerinde gerçekleştirilen aramalarda durumundan şüphelenilen 2'si 18 yaşından küçük 3 kişinin üzerinde 19 uyuşturucu hap ele geçirildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlının tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. 

Etiketler: Batman, uyuşturucu
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