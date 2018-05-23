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Batman'da uçağın kalkışı sırasında yıldırım düştü

Batman'da Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseliği sırasında yıldırımın düşme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı 23 Msyıs'ta akşam saat 20.00'de havalandığı sırada yıldırım düştü.

Düşen yıldırım, uçağın çok yakınından geçtiği görülürken, uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Görüntüleri çeken kişinin de sarsılmasına yol açan yıldırım düşmesiyle ilgili yolcu uçağı herhangi bir tehlike yaşamadı.

THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşamadığını ve zamanında Ankara'ya indiğini söyledi.

Kaynak: DHA  

Etiketler: Batman, uçak, ankara, yıldırım
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