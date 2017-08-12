  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman Hasankeyf Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Batmanda trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

Batman Hasankeyf Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Batman Hasankeyf ilçesi girişinde henüz sürücüleri öğrenilemeyen 27 ALS 92 plakalı otomobil ile 72 KA 665 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada Hasan İlhan (65) hayatını kaybetti, iki araçta bulunan 10 kişi ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden İlhan'ın cenazesi Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: Batman, Hasankeyf Karayolu
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