  • 27 HAZIRAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.499
    EURO 3.918
  • BIST 99638.65
    ALTIN 140.034
Buradasınız : » » Batman'da terör operasyonu

Batman'da terör operasyonu

Batman'da, PKK'ya yönelik operasyonda el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batmanda terör operasyonu

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik istihbari çalışmalar kapsamında merkez Kuyubaşı TOKİ konutlarında belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terör saldırılarında kullanılacağı değerlendirilen roketatar, 13 roketatar başlığı, 12 roketatar sevk fişeği, 2 bin 100 adet 7,62 mm dolu fişek, 440 biksi mühimmatı, iki düdüklü tencere ile 20 kilogramlık yağ tenekesinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Etiketler: Batman, terör operasyonu, eyp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER