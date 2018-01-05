Batman'da saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Batman'da İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK tarafından kent merkezinde sansasyonel saldırı yapılabileceği ihbarı üzerine Hasankeyf kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, patlayıcı yapımında kullanılan 350 kilogram amonyum nitrat, roketatar ve 5 mühimmatı, el bombası, 932 uzun namlulu silah mermisi, 700 metre kablo, 52 pil, termal dürbün taşıma malzemesi, aparatları ve 2 kullanma talimatı, küçük tüp, muhtelif tıbbi malzeme, 70 kilogram bulgur, 65 kilogram un, 39 kilogram sıvı yağ, 25 kilogram pirinç, 18 kilogram şeker, 16 kilogram makarna, 10 kilogram çay, 9 kilogram zeytin ile bol miktarda giyim ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığınca delil niteliği taşıyan mühimmatlara incelenmek üzere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Öte yandan, Hasankeyf ilçesinde geçen hafta düzenlenen "Şehit Güvenlik Korucusu Kadri Yıldız Operasyonu"nda teröristlerce kullanılan 8 mağarada yapılan aramalarda, patlayıcı yapımında kullanılan 340 kilogram amonyum nitrat, 20 kilogramlık teneke içerisinde benzinle güçlendirilmiş gübre, biri 20 diğeri 5 kilogramlık tenekelerde patlatılmaya hazır 2 el yapımı patlayıcı, 10 litre benzin, 8 ve 10'lu 11 pil bloku, 120 metre kablo, çekiç, murç, levye ve çok sayıda yaşam malzemesi bulunmuştu.

Kaynak: AA