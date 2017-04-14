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Buradasınız : » » Batman'da sağanak zor anlar yaşattı

Batman'da sağanak zor anlar yaşattı

Batman'ın Sason ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, Sason Çayı'nın taşması sonucu çilek tarlaları sular altında kaldı.

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Batmanda sağanak zor anlar yaşattı

İlçedeki bazı köy yollarının kapanmasına neden olan sağanak nedeniyle Sason Çayı da taştı. Taşkın sonucu çilek tarlaları zarar gördü.

Sason Çilek Üreticileri Birliği Başkanı Mahmut Doğan, sağanak nedeniyle yaklaşık 50 dönüm çilek tarlasının zarar gördüğünü, Sason Çayı'nın taşmasıyla ekili çilek tarlalarının sular altında kaldığını söyledi.

Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer de aşırı yağış sonucu kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Batman'dan iş makineleri takviyesinde bulunduk. Kapanan köy yollarının açılması için ekipler aralıksız çalışıyor." dedi. AA

Etiketler: Batman, Sosan, sağanak
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