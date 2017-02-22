  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Batman'da PKK'lı terörist tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.

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Batmanda PKKlı terörist tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, terör örgütünün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren ve örgütsel eğitim aldığı tespit edilen F.E'nin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü mensubu F.E'nin emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.  

Etiketler: Batman, Terör örgütü PKK/KCK, terörist, tutuklama
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