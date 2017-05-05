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Batman'da PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı.

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Batmanda PKK/KCK operasyonu: 4 tutuklama

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen tabancaya el konulduğu aktarılarak, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.  AA

Etiketler: Batman, terör operasyonu, pkk/kck, Terörle Mücadele
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