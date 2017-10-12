  • 12 EKIM 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 18º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.316
  • BIST 103816.04
    ALTIN 151.242
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batman'da öğrenci servisi belediye otobüsü ile çarpıştı

Batman'da öğrenci servisi belediye otobüsü ile çarpıştı

Batman'da öğrenci servisinin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batmanda öğrenci servisi belediye otobüsü ile çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Mazhar Althan idaresindeki 72 S 0152 öğrenci servisi, Kuyubaşı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, daha sonra karşı şeride geçti.

Öğrenci servisi bu sırada karşı yönden gelen Mehmet Er yönetimindeki 72 BB 997 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin de olduğu 10'u öğrenci 15 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Durumu öğrenen veliler hastanelere geldi.

Etiketler: Batman, öğrenci servisi, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER