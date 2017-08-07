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Buradasınız : » » Batman'da mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Batman'da mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Batman'da PKK'lı teröristlerce yol kenarına bırakılan iki sırt çantasında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Batmanda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kozluk Karayolu Beltepe bölgesinde yapılan yol kontrolü sırasında PKK'lı teröristlere ait iki sırt çantasının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, çantaların içinden gece görüş dürbünü, telsiz, farklı silahlara ait 62 fişek, kasatura, 2 kalaşnikof şarjörü, 4 deri şarjör kılıfı, radyo, palaska ve bakım ipi, 12 büyük boy pil , 2 kalem pil, 100 gram uyuşturucu, kumanda, 40 santimetre uzunluğunda kablo, elektronik devre ve çok miktarda yaşamsal malzemenin çıktığı kaydedildi.

Etiketler: Batman, Batman'da terör operasyonu
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