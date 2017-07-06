Batman'da FETÖ/PDY operasyonu

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "Bylock" kullandığı tespit edilen 24 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, "Bylock" kullandıkları belirlenen ve aralarında daha önce yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'lerle (KHK) meslekten ihraç edilen memurların da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. 13 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.