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Batman'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 tutuklama

Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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Batmanda FETÖ/PDY operasyonu: 11 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 11’i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, 9'u adli kontrol kararıyla olmak üzere diğerleri de serbest bırakıldı.  

Etiketler: Batman, fetö
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