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Batman'da FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

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Batmanda FETÖ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Batman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Bylock" kullandığı tespit edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan ve sorguları tamamlanan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Soruşturmada haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Etiketler: Batman, FETÖ/PDY operasyonu, bylock, gözaltı
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