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Batman'da fabrikada çıkan yangın korkuttu

Batman'da bir ıslak mendil ve havlu üretim fabrikasında çıkan yangında, 3 milyon TL civarında zarar oluştu.

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Batmanda fabrikada çıkan yangın korkuttu

Batman’da bir fabrikada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu

Siirt Çevre Yolu Emek Bulvarı üzerindeki ıslak mendil ve havlu üretim fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri üç katlı binada yükselen alevlere müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çabası sonrası kontrol altına alındı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında zararın tahminlere göre 3 milyon TL civarında olduğunu belirtildi.
 

Etiketler: Batman, fabrika yangın
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