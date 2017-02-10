Batman'da bir PKK'lı terörist yakalandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 Nisan 2016 tarihinde Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri kırsalında silahlı faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıkan dokümanlarda inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Araştırma ve inceleme neticesinde, kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının toplu halde kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları içerisinde, üzerinde terör örgütü mensuplarının giydiği kıyafet bulunan ve PKK/KCK terör örgütünün Batman ve Bitlis kırsalı ile Suriye'nin kuzeyindeki Kobani kentinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olan YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü, çatışmalara katıldığına dair bilgiler bulunan kod adı A.K. olan terörist yakalandı." bilgisi verildi.

Gözaltına alınan teröristin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 5 gram kubar esrar, cep telefonu ve bu telefona takılı SIM kart, kurusıkı tabanca ve bir miktar kaçak sigara ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, teröristin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı bildirildi.