Batman'da 4 terörist tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan 4 teröristin yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda ele geçirilen tabancaya el konulduğu aktarılarak, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.