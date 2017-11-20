Batman'da 2 katlı ev çöktü: 1 ölü, 6 yaralı

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde iki katlı kerpiç ev ile yakınındaki hayvan barınağı çöktü.

Oolay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan İbrahim Azrak (61) hayatını kaybetti, aynı aileden Ebubekir (17), Nazlı (12), Hülya (26), Serdem (61), Yunus Emre (10) ve Mehmet Azrak (23) yaralandı.

Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada yıkılan barınakta çok sayıda hayvanın telef olduğu bildirildi.

Kaynak: AA