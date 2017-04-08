  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

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Batman merkezli operasyonda 25 kişiye FETÖ tutuklaması

Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 25'inin tutuklandığı bildirildi.

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Batman merkezli operasyonda 25 kişiye FETÖ tutuklaması

Batman merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 zanlıdan 25'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 25'inin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı, birinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, aranan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisine yer verildi.

FETÖ/PDY'nin Batman yapılanmasında faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 30 şüphelinin yakalanması için 3 Nisan'da 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında doktor, eczacı, esnaf, askeri personel, öğretmen ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

Etiketler: fetö, PDY, Batman, FETÖ operasyonu
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