Batman merkezli 21 ilde FETÖ: 30 gözaltı

Batman merkezli 21 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na(FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan veya tutuklanan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Batman'ın da bulunduğu 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, 10 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, tablet, cep telefonu, dijital kart, kitap, dergi ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği, terör örgütü yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.