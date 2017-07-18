Batman FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Soruşturma kapsamında 6 Temmuz'da Bylock kullandıkları gerekçesiyle 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. AA