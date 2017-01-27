  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.876
    EURO 4.152
  • BIST 83786.89
    ALTIN 147.559
Buradasınız : » » Batı Akdeniz'de buzlanma ve don uyarısı

Batı Akdeniz'de buzlanma ve don uyarısı

Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar fırtına, iç kesimlerde ise gündüz orta kuvvette, gece kuvvetli buzlanma ve don beklendiği uyarısında bulunuldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Akdenizde buzlanma ve don uyarısı

Batı Akdeniz'de yarın akşam saatlerine kadar fırtına, iç kesimlerde ise gündüz orta kuvvette, gece kuvvetli buzlanma ve don beklendiği uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Isparta ve ilçeleri sisli geçecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen Batı Akdeniz'de rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sahilde gece hafif, iç kesimlerde gündüz orta kuvvette, gece kuvvetli buzlanma ve donun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde rüzgarın kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi, Kumluca-Anamur arasında hızının 7 ila 9'u bulması, Dalga yüksekliğinin 2 ila 5, açıklarda 6 metre civarında, Görüşün ise iyi olması bekleniyor. AA

Etiketler: Batı Akdeniz, Fırtına, buzlanma ve don uyarısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER