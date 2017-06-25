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Batı Akdeniz sahilleri için sıcaklık uyarısı

Antalya ve Muğla illerinin sahil kesimleri için yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Batı Akdeniz sahilleri için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerine kadar havanın açık, az bulutlu, iç kesimler öğleden sonra yer yer parçalı bulutlu, kısa süreli mevzi yağışlı geçeceği tahmin edildiği belirtildi.

Yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, hava sıcaklığının Antalya merkezde 39, Bodrum, Köyceğiz, Ortaca ve Seydikemer'de 40, Marmaris ile Datça'da ise 35 dereceyi bulmasının beklendiği kaydedildi.

Bölgede rüzgarın da kuzey ve batı, öğleden sonra güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, deniz suyu sıcaklıklarının ise Antalya ve Fethiye'de 25, Bodrum'da 23, Marmaris ve Datça'da 21 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

Etiketler: Batı Akdeniz sahilleri, sıcaklık uyarısı
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