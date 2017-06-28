Batı Akdeniz için "sıcak hava dalgası" uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son analiz ve tahminlere göre, Batı Akdeniz'de 30 Haziran Cuma gününden itibaren etkili olacak hava sıcaklığının, 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar etkisini artırarak sürdüreceği belirtildi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hafta sonu bölgemizdeki hava sıcaklığının Antalya ve Muğla'da 44, Burdur'da 42 ve Isparta'da 40 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta başında etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği bekleniyor.

Aşırı yüksek sıcaklıkların meydana getireceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır."