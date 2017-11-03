  • 03 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Batan gemideki mürettebattan birinin daha cesedine ulaşıldı

Batan gemideki mürettebattan birinin daha cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında batan gemiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerinde de 2 mürettebatın cesedine ulaşılmıştı.

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Batan gemideki mürettebattan birinin daha cesedine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, bir mürettebatın daha cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Söz konusu çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde, "TCG ALEMDAR" Kurtarma Gemisinde bulunan özel teçhizatlı dalgıçlar tarafından geminin iç mahallerinden baba Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük'ün cesetleri çıkartılmıştı.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinden önceki gün yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Söz konusu çalışmalar neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG ALEMDAR" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı.

Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

AA

Etiketler: Şile, batan kuru yük gemisi, batan gemi
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