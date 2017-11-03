Batan gemide 2 mürettebatın cesedine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında, 2 mürettebatın cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, "İstanbul ili Şile ilçesi 7 deniz mili açıklarında batan ticari geminin yeri tespit edilmiştir. 3 Kasım 2017 tarihinde icra edilen arama kurtarma ve dalış faaliyetleri neticesinde 2 mürettabatın cansız bedenine ulaşılmıştır." denildi.

Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinden önceki gün yardım sinyali alınması üzerine, bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Söz konusu çalışmalar neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG ALEMDAR" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilmiş ve aramalar bu noktada yoğunlaştırılmıştı.

Gemide kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişinin bulunduğu açıklanmıştı.