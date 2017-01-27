Bataklıkta besicilik hayvanlara eziyete dönüştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağlıksız ortamda yetiştirilmeleri nedeniyle tüyleri dökülen ve ayakta durmakta güçlük çeken küçükbaş hayvanların sağlıklı bir ortama nakli için sahiplerine 10 gün süre verildi. Aksi takdirde besici, hayvan başına 15 bin liraya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Akdeniz Mahallesi'ndeki sazlık alanda yetiştirilen 100 küçükbaş hayvanın hastalıklı olduğunu gören vatandaşlar, durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hayvanların tüylerinin döküldüğünü ve ayakta durmakta zorluk çektiğini gözlemledi. Ekipler bunun üzerine besicilik yaparak geçimini sağlayan Nuriye G'ye hayvanların sağlıklı bir ortama nakli için 10 gün süre verdi.

Nuriye G'ye uyarıyı dikkate almaması halinde her hayvan için 15 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.

Öte yandan olayı duyarak bölgeye gelen hayvan hakları için mücadele yürüten Semih İğdigül ile veteriner hekim Mehmet Önem, hayvanların sağlıksız ortamda yetiştirilerek hastalanmalarına neden olanlara tepki gösterdi.

Önem, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerine geldiklerinde çok acı bir tablo ile karşılaştıklarını bildirdi.

Hayvanların çok kötü koşullarda yetiştirildiğini belirten Önem, şunları kaydetti:

"Hayvanların iyi beslenemediklerini için çeşitli hastalıklara yakalandıklarını tespit ettik. Hayvanların derhal bu ortamdan uzaklaştırılması ve beslenmesine çok iyi dikkat edilmesi gerekiyor. Hayvanlar bu durumdan kurtulamazsa onlar için hiç iyi olmaz. Bataklık gibi bir yerde koyun yetiştiriciliği yapılmaz. Bu hayvanların gerekli taşıma işlemi yapılmasının ardından laboratuvar tetkikleri yapılmalı. Tüy dökülme annelerde olduğu gibi yeni doğan kuzularda da bariz bir şekilde görülüyor."

İğdigül ise hayvanların bir an önce sağlıklı bir ortama nakledilmesi ve sağlık kontrolünden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayvanların da bir can taşıdığını ifade eden İğdigül, "Bu hayvanlara yazık. Hayvanlar ayakta dahi duramıyor. Bakamıyorsan bu işi yapmayacaksın. Bu hayvanlara eziyet etmeyeceksin. Yazıktır, günahtır." dedi.