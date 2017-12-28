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Buradasınız : » » Başsavcılık FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağı için harekete geçti

Başsavcılık FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağı için harekete geçti

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, telefonlarına irade dışı ByLock yönlendirilen kullanıcılardan, işlem yapılan 36 kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirme yapıldı.

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Başsavcılık FETÖnün Mor Beyin tuzağı için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavclığı, MİT ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu devreye sokarak 11 bin 480 kişinin telefonlarında kurulu olmadığı halde iradeleri dışında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'a yönlendirildiklerini tespit etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması

İrade dışı ByLock girişi, FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Eski TÜBİTAK çalışanı firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla gerçekleşmişti. 

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, "Bu haliyle iradeleri dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan 36 GSM numarasını kullanan kişi hakkında yeni oluşan duruma göre değerlendirmeler yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Haklarında dava açılan kişilerle ilgili listelerin, ağır ceza mahkemelerine gereği için gönderildiğini belirten Özgür, halen soruşturması süren şahıslar hakkında da Cumhuriyet Başsavcılığınca gereğinin yapılacağını bildirdi.

Kaynak: TRT Haber/AA

Etiketler: Yalova, PDY, mor beyin, fetö yazılım, fetö, bylock
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