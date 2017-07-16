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Buradasınız : » » Başpehlivan Balaban demokrasi nöbetine katıldı

Başpehlivan Balaban demokrasi nöbetine katıldı

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, Edirne'de demokrasi nöbetine katıldı.

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Başpehlivan Balaban demokrasi nöbetine katıldı

656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban, Edirne'de demokrasi nöbetine katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde, Atatürk Anıtında düzenlenen programa altın kemeri ve kupası ile katılan Balaban, 15 Temmuz şehitlerini hürmetle andıklarını söyledi.

Hain darbe girişimini unutmayacaklarını vurgulayan Balaban, ''İnşallah ülkemizde böyle bir acının yaşanmamasını diliyorum. Edirne halkına bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. Altın kemeri kuşanmayı Allah bana nasip etti." dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir ise bu sene güreşe ciddi bir kalite geldiğini belirterek, bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Edirne'nin her şeyin en güzeline layık olduğunu anlatan Özdemir, "Er Meydanı gelecek yıl güreşlerde çok daha modern olacak. Güreşçimiz Balaban geçen cuma günü Trakya Üniversitesini ziyaret etmiş, biz onun üniversiteye öğretim üyesi olarak gelmesini istiyoruz. Çünkü Kırkpınar'da gelecek yıllar güreşecek pehlivan için böyle bir eğitmene ihtiyacımız var." diye konuştu.

Başpehlivanın hocası Hasan Aydın ise 15 Temmuz hain darbe girişimini kınayarak, "Bu yiğitler olduğu sürece hainler hiçbir zaman başarılı olamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başpehlivan Balaban, protokol üyeleri ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: başpehlivan ismail balaban, Demokrasi Nöbeti, Edirne, 15 temmuz, darbe girişimi, fetö
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