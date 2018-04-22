Başkentteki davalarda 604 darbeciye hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başkentte açılan davalarda şimdiye kadar 604 darbeciye ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapisle çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.

Darbe girişiminin hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, darbeciler hakkında ilk soruşturmalar açıldı ve şüpheliler hakkında gözaltı kararları alındı. Yürütülen soruşturmalar sonucu hazırlanan iddianamelerle darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle birçok kişi sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı.

Başkentteki davalarda ilk karar, 15 Haziran 2017'de Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada verildi. Devam eden davalarda ise şimdiye kadarki en son kararlar 19 Nisan Perşembe günü Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi ve Polatlı darbe girişimi davalarında alındı.

Ankara'da darbecilerin hakim karşısına çıktığı ilk tarih olan 6 Şubat 2017'den bugüne birden fazla sanıklı 13 darbe davası karara bağlandı.

Karara bağlanan 13 dava ve sanıklara verilen cezalar şu şekilde:

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davası: 18 sanığa ceza

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması, 19 Nisan'da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada, 18 sanığın tamamı Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Mahkeme heyeti, bütün sanıklara, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ancak fiilden sonraki davranışlarını dikkate alarak sanıkların 13'ünün cezasını takdiri indirimle müebbet hapse çevirdi.

Polatlı darbe girişimi davası: 264 sanığa ceza, 64'üne beraat

Başkentte karara bağlanan davalar arasında sanık sayısıyla öne çıkan dava, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Nisan'da sonuçlandı.

Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada aralarında eski tümgeneral Osman Ünlü ile eski tuğgeneral Murat Aygün'ün de bulunduğu 27 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 20 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 217'sine ise "Anayasa'yı ihlale yardım" suçundan 12 yıl 6 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verdi. Aralarında Albay Varol Aydın, bir sivil memur ve 62 erin olduğu 64 sanık ise beraat etti.

Başkent sokaklarına tankları çıkaran 52 sanığa ceza

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin dava, 9 Nisan'da karara bağlandı.

Mahkeme, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezası verdi. 14 sanığın çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldığı davada, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan 11 sanık beraat etti.

Kasırga'nın kaçırılması davası: 24 sanığa ceza

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12'şer yıl, 5 sanık ise müebbet ve 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'a da "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçundan 12 yıl hapis cezası veren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 sanığın beraatine hükmetti.

Türk Telekom baskını davası: 28 sanığa ceza

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ulus'taki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin dava, 11 Ocak'ta sonuçlandı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 13'ünü ağırlaştırılmış müebbet, 15'ini müebbet hapis cezasına çarptırdı, bir sanık ise beraat etti.

Ayrıca, sanıklara "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan toplam bin 519 yıl hapis cezası verildi.

Eski Sahil Güvenlik Komutanı'na müebbet hapis

Darbe teşebbüsü sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 28 sanığın yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Ekim 2017'de karara bağlandı.

Aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Hakan Üstem'in de yer aldığı 23 sanığa müebbet hapis cezası verilirken 2 sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Mahkeme, 3 sanık hakkında beraat kararı verdi.

TÜRKSAT baskını davası: 13 sanığa ceza

Hain darbe girişiminin yaşandığı gece Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 4 firari sanığın dosyası ayrıldı, tutuklu 13 sanığa ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, eski asker olan sanıkların TÜRKSAT personeli Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın şehit edilmesi nedeniyle ikişer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

MEBS Okulu davası: 19 sanığa ceza

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Okulundaki (MEBS) darbe girişimi davasının karar duruşması da 13 Ekim 2017'de Ankara Adliyesinde görüldü.

Mahkeme, sanıklardan 4'üne ağırlaştırılmış müebbet, 11'ine müebbet, 4'üne de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan 7'si ise beraat etti.

Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davası: 7 sanığa ceza

Darbe girişimi gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıl, ikisine müebbet, ikisine de müebbet ve 7 yıl 6'şar ay ceza verildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ile eski tabip binbaşı Adem Parlak ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay tarihinde vatani görevlerini yapmakta olan iki er beraat etti.

Tankla vatandaşları ezen darbecilere ağırlaştırılmış müebbet

Mamak 28. Mekanize Tugayı'ndan çıkan zırhlı araçlarla FETÖ'nün darbe girişimine katıldıkları ve "Mesut Yağan" isimli vatandaşın şehit edilmesi eylemine karıştıkları iddiasıyla 38 kişinin yargılandığı davada 18 Ocak'ta karar açıklandı.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi, eski binbaşılar Fatih Efe, Dursun Koca, Ahmet Çelikel ile eski üsteğmen Abdurrahman Koçoğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklardan Koçoğlu'nun ayrıca "nitelikli öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı kararda, suç işleme kasıtlarının olmadığı gerekçesiyle diğer 34 sanığın beraatine hükmedildi.

164 sanıktan 100'üne beraat, 64'üne hapis cezası

Darbe girişimi gecesi, Kara Harp Okulundan helikopterle Genelkurmay'a giderek darbe girişimine destek oldukları iddiasıyla 8'i rütbeli, 156'sı Kara Harp Okulu kursiyeri 164 kişi hakkında açılan dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan 100'ü hakkında ise "suç işleme kastı olmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Özel Hava Alayı darbe davası: 22 sanığa ceza

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 27 sanığın yargılandığı dava 2 Şubat'ta sonuçlandı.

Sanıklardan 14'üne ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7'sine müebbet hapis cezası veren Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, ayrıca sanıklardan 11'ini "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Mustafa Güngör'ü "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden heyet, Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereği takdir indirimine giderek sanığın cezasını 12 yıl 6 aya indirdi.

Ayrıca mahkeme, 5 tutuksuz sanığın dosyalarının ayrılmasına ve başka dava dosyası üzerinden yargılanmalarına devam edilmesine hükmetti.

FETÖ'cü amirallere ağırlaştırılmış müebbet

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve 6 Mart'ta karara bağlandı.

Aralarında eski tuğamiraller İrfan Arabacı ve Murat Şirzai'nin de olduğu 47 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 18 sanık ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, firari 3 sanık ile diğer 5 sanığın ise dosyasını ayırdı.

Eski muhafız alay komutanına iki ayrı ceza

Böylece, yargılamalar sonunda Ankara'da karara bağlanan dava sayısı 13'e ulaştı.

Olay tarihinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı olan eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış'ın Orgeneral Başoğlu ve Genel Sekreter Kasırga'nın kaçırılması davalarından iki ayrı ceza aldığı kararlar sonucu başkentte toplam 604 darbeciye hapis cezası verildi.

Davalarda çoğu er ve askeri öğrenci olmak üzere 223 sanık ise beraat etti.

Kaynak: AA