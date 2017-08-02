Başkentte zincirleme trafik kazası

Başkentte 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Koray Y. idaresindeki 06 DM 7810 plakalı otomobil, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, Samet A. yönetimindeki 06 BC 8043 plakalı otomobille çarpıştı.

Trafik kazası olduğunu fark edemeyen Yusuf G'nin kullandığı 06 BJ 2607 plakalı ve Talip A. idaresindeki 06 DC 0408 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracında sıkışan Yusuf G, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

112 acil servis ekipleri, yaralı sürücüyü Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.