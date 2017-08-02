  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.526
    EURO 4.164
  • BIST 106147.43
    ALTIN 143.753
Buradasınız : » » Başkentte zincirleme trafik kazası

Başkentte zincirleme trafik kazası

Ankara'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte zincirleme trafik kazası

Başkentte 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında araçta sıkışan kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Koray Y. idaresindeki 06 DM 7810 plakalı otomobil, Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde, Samet A. yönetimindeki 06 BC 8043 plakalı otomobille çarpıştı.

Trafik kazası olduğunu fark edemeyen Yusuf G'nin kullandığı 06 BJ 2607 plakalı ve Talip A. idaresindeki 06 DC 0408 plakalı otomobiller de kaza yapan araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracında sıkışan Yusuf G, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

112 acil servis ekipleri, yaralı sürücüyü Gazi Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Etiketler: ankara, zincirleme trafik kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER