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Buradasınız : » » Başkentte yılbaşında 9 bin 744 kişi görev yapacak

Başkentte yılbaşında 9 bin 744 kişi görev yapacak

Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

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Başkentte yılbaşında 9 bin 744 kişi görev yapacak

Ankara Valisi Topaca, "Çok sayıda polisimizi, jandarmamızı görevlendirdik. 7 bin 344 polis, 2 bin 400 jandarma olmak üzere Ankara genelinde toplam 9 bin 744 görevlimiz caddelerde, sokaklarda, umuma açık mekanlarda, alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında tedbir alacaklardır." dedi.

'Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor'

Topaca, "DEAŞ'la ilgili, terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün 46 hedef vardı, bunun önemli bir kısmı alındı. Çalışmalar devam ediyor. Sürekli eylem yapma ihtimali olan gruplar, kişiler üzerindeki çalışmalarımız devam edecek. Bugün yapılan operasyon da aynı kapsamda DEAŞ terör örgütüne yönelik, onunla ilişkisi, iltisakı, bir şekilde irtibatı olan kişilerle ilgiliydi. Yılbaşı öncesi böyle bir operasyon planlandı, çok önceden devam eden çalışmaydı, başarıyla uygulandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara yılbaşı tedbirleri, Ankara Valisi Ercan Topaca
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