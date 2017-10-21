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Buradasınız : » » Başkent'te yarın bu yollara dikkat!

Başkent'te yarın bu yollara dikkat!

Ankara'da yarın 07.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

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Başkentte yarın bu yollara dikkat!

Ankara'da Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı dolayısıyla yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, Büyük Birlik Partisi'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar 19 Mayıs Stadyumu ile Gençlik Parkı arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi'nin çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Başkentlilere, trafiğe kapanacak yollar konusunda mağduriyet yaşamamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, bbp, ankara trafik, ankara kapalı yollar
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