  • 14 NISAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.098
    EURO 5.057
  • BIST 109604.01
    ALTIN 177.217
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte yankesicilere 'Penguen' operasyonu

Başkentte yankesicilere 'Penguen' operasyonu

Ankara'da, yalnız ve yaşlı kişilerden yankesicilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte yankesicilere Penguen operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve yankesicilik şikayetlerinin artması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 1,5 ay süreyle yürütülen çalışma sonucunda, liderliğini "Penguen" lakaplı Ercan K'nin yaptığı suç örgütünün, Cebeci Asri Mezarlık çevresinde 16 yankesicilik olayına karıştığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından yakalanan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Zanlılardan Ayhan Y'nin ise Ayaş Açık Cezaevi'nde hükümlü olmasına rağmen özel izinle çıkarak 3 ayrı yankesicilik olayına katıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: ankara, operasyon, yankesici
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER