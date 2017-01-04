  • 04 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 3.576
    EURO 3.744
  • BIST 76143.59
    ALTIN 133.675
Buradasınız : » » Başkent'te yangın paniği

Başkent'te yangın paniği

Ankara'da Ulus'ta 100. Yıl Çarşısı'nın yedinci katındaki zabıta bürosunda yangın çıktı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Başkentte yangın paniği

Ankara'da Ulus 100. Yıl Çarşısı'ndaki zabıta bürosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Ulus 100. Yıl Çarşısı'nda yedinci kattaki zabıta bürosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina dışından merdivenle ve içeriden müdahalede bulunarak, kısa sürede yangını söndürdü.

Çarşının yedinci katında hasara yol açan yangında, dumandan etkilenen iki zabıta personeli, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Etiketler: Başkent, ankara, ulus, ankara yangın, 100. yıl çarşısı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER