  • 08 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.489
  • BIST 117052.09
    ALTIN 158.886
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başkentte yaklaşık 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Başkentte yaklaşık 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

31 Aralık- 7 Ocak tarihileri arasında Ankara'da yapılan operasyonlar kapsamında zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başkentte yaklaşık 91 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 31 Aralık- 7 Ocak tarihlerinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 90 kilo 948 gram uyuşturucu ile bin 67 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda 79 kilo 190 gram esrar, 11 kilo 277 gram eroin, 54 gram kokain, 370 gram "skunk" (genetiği değiştirilmiş esrar), 25 gram metamfetamin, 8 gram afyon sakızı, 14 gram fensiklidin ve 10 gram bonzai olmak üzere 90 kilo 948 gram uyuşturucu ile bin 67 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 104, uyuşturucu bulundurma ve benzer suçlardan da 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Zanlılardan 34'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 3 tabanca, 3 şarjör, 3 hassas terazi, 24 mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 dolar ve 29 bin 215 liraya el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, silah, operasyon, Başkent
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER