  • 05 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.675
  • BIST 116802.97
    ALTIN 161.735
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'daki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Ankara'daki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankaradaki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 19a yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Ankara'da patlama

Ankara Valiliği: Patlamada bomba düzeneği kullanıldığı yönünde bulgular var

Ankara Valisi Ercan Topaca: Sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren ve terör örgütü PKK mensubu oldukları bildirilen şüphelilerinden 7'sinin Türk, 12'sinin ise Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Olayda kullanılan patlayıcıya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara çukurambar vergi dairesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER