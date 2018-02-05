Ankara'daki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurambar'daki Vergi Dairesi Başkanlığında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemleri süren ve terör örgütü PKK mensubu oldukları bildirilen şüphelilerinden 7'sinin Türk, 12'sinin ise Suriye uyruklu olduğu kaydedildi.

Olayda kullanılan patlayıcıya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA